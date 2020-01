La heróica reacción del médico al que pidieron consejo para curar a un astronauta: "Quiero subir yo a curarle"

Telemedicina, móviles y cohetes al rescate

Moll no lo dudó: quiso llegar hasta la misma misión para tratar al paciente. "¿Puedo subir al espacio?" llegó a preguntar al equipo de la NASA. No, no podía. Ser astronauta requiere de un complejísimo y largo entrenamiento que no superan todos los candidatos. Y Moll no tenía tiempo (y quizá tampoco el perfil necesario).