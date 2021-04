Wallapop se ha convertido en una aplicación móvil indispensable para muchos, especialmente para aquellos que quieren quitarse trastos de casa y ganar unos eurillos y los que buscan gangas de segunda mano. Pero, como no, la aplicación debía evolucionar y ya existen alternativas muy parecidas aplicadas a ciertos sectores. Y así nació Vacapop , una aplicación que permite comprar y vender cabezas de ganado desde tu smartphone sin tener que irte a una feria o cualquier otro lugar.

¿Qué ofrece Vacapop?

Pero, ¿cómo funciona esta aplicación que ya es un éxito entre ganaderos? Como la página web indica, no tiene demasiada complicación tanto para los que quieren publicar un anuncio como para aquellos que buscan un caballo, una vaca o incluso una gallina. Sí, puedes encontrar cualquier animal, aunque también maquinaria o herramientas que pueden ser interesantes para muchos profesionales.

Otra de las claves que destacan es que su descarga es totalmente gratis tanto para iOS como para Android y la aplicación no se lleva ningún tipo de comisión por comprar o vender a través de ella, por lo que se convierte solo en un intermediario entre ganaderos. Por supuesto, la aplicación cuenta con chats privados para tratar cada compra-venta con más detalle, resolver dudas y negociar posibles rebajas o el envío de vídeos o fotografías del animal para ver su estado actual. Todo ello a través de una conversación, como decíamos, totalmente privada y confidencial.

Pero sin duda uno de los detalles que más llaman la atención es que consume poca cobertura para que se pueda utilizar en el campo y el monte, donde están los ganaderos y no siempre llega el Internet como les gustaría. Además, puedes acceder a las diferentes categorías dependiendo de si buscas un caballo, una oveja o un cerdo. Normalmente todos los animales cuentan con descripciones, como su edad, ubicación para que sea más fácil el tratamiento o el precio , que algunos usuarios no publican directamente para tratarlo directamente con el posible comprador.

Objetivo: conectar a ganaderos de toda España

Todo esto nació hace apenas un año, en 2020, cuando tres hombres de zonas rurales y con familia dedicada a la ganadería decidieron emprender al ver que en Internet no existía un lugar para la la venta de estos animales. Con esta aplicación no se pretende sustituir a la visita a ferias o mercados, pero sí facilitar la tarea y poder tener al alcance de su móvil la posibilidad de ver qué les gusta y qué oferta hay cercana a ellos o lejana, así alguien de Asturias puede tratar una compra con alguien de Galicia sin tener que desplazarse, personas que en otras circunstancias puede que no se hubiesen encontrado nunca.