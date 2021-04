Los más de 2.000 millones de usuarios de WhatsApp se pueden llevar una mala sorpresa en cualquier momento. Dos investigadores españoles en ciberseguridad han descubierto la manera por la que los ciberdelincuentes se pueden colar a tu cuenta de WhatsApp y dejarte la aplicación bloqueada e inoperativa, en el mejor de los casos, durante 12 horas. Si la usas para comunicarte con tu familia, con tus padres mayores o tus hijos post-adolescentes, no poder utilizar WhatsApp durante ese tiempo puede ser un gran fastidio. Así es el modus operandi que utilizan.

¿Qué necesitan para bloquearte la cuenta?

Cuando un usuario instala WhatsApp por primera vez en su teléfono móvil, o cambia de dispositivo, la compañía te pide que metas tu número para poder enviarte un código a través de SMS para verificar tu cuenta. Una vez que introduces el código, ya puedes acceder a la aplicación. Ahora bien, ¿qué pasa si otra persona mete tu teléfono en vez del suyo desde una ubicación remota? Efectivamente: te va a llegar a ti un SMS con un código que no has solicitado porque WhatsApp creerá, con razón, que eres tú quien quieres acceder a tu propia cuenta de WhatsApp, pero no es así.