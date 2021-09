Lo conseguiste. Lograste que, por fin, tus padres empezaran a comunicarse contigo a través de WhatsApp. Desististe de que enviaran mensajes y las notas de voz te salvaron el trámite. Sin embargo, había una variable que no controlaste: que te pudieran enviar audios de más de 10 minutos contándote cómo ha ido el día, si la vecina de arriba ha discutido con el marido o si los precios del supermercado han subido. Aprovéchalo. Pero, si quieres no escuchar todo porque no te pilla bien en ese momento, WhatsApp está preparando una nueva función que te va a facilitar un poco la vida.