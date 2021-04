Yayagram: el invento de un nieto para comunicarse fácil con su abuela dejando a un lado el móvil

Cómo funciona el Yayagram

Por un lado, los nietos pueden escribir un mensaje de texto en la app de Telegram de sus teléfonos móviles y enviárselo a su abuela, quien lo recibirá no en una pantalla sino en papel térmico que se imprimirá según reciba los mensajes. Como si se tratara de un fax recibiendo texto. Por el otro lado, si la yaya quiere enviar un mensaje a alguno de sus nietos tendrá que seleccionar a cuál de ellos se lo que quiere enviar. Para ello lo seleccionará "con un Jack a lo #LasChicasDelCable", indica Manuel.

El por qué de Yayagram

Por ejemplo, que usó Telegram y no WhatsApp porque, para ello, tendría que haber utilizado la versión Whatsapp Business. "No he utilizado WhatsApp porque era tremendo pitote usar WhatsApp Business, muy complicado y es de caralibro", escribe en el hilo.