Abuelo Domingo, el titoker de 94 años que te da consejos basados en su experiencia mientras te hace reír

"Me enteré de TikTok durante el confinamiento. Aunque tenía cosas que hacer para entretenerme como pintar, después de un año ya no sabía qué hacer. Mi nieta me vio muy aburrido y me dijo: '¿por qué no hacemos un TikTok?' Yo no sabía lo que era, pero mi nieta me enseñó y lo hicimos", declaró a Expansión México. "Poco a poco fui aprendiendo. Sí me costó un poco, pero me gustaban los bailes y con mis nietas nos reíamos mucho y lo pasamos muy bien. Ellas me ayudan a grabar y contestar mensajes", explica.