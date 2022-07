La cumbre de la OTAN celebrada esta semana en Madrid ha sido un éxito a muchos niveles, pero no todo el mundo está contento con algunas de sus implicaciones. Es el caso de la artista peruana Daniela Ortiz , que ha pedido al Museo Reina Sofía que retire su trabajo de la exposición 'Vasos Comunicantes' por permitir la celebración en sus instalaciones de un acto político en el marco de este evento " utilizando el Guernica como telón de fondo ".

"Es responsabilidad del Museo Reina Sofía no solo velar por la integridad física de las obras que resguarda sino también por su integridad política", ha asegurado la artista peruana, que advierte que la pinacoteca "no puede utilizar no solo las obras de los artistas para los fines políticos de organizaciones que imponen la guerra y la violencia como la OTAN, sino además los recursos públicos para realizar eventos de estas deplorables características".