El pasado mayo, hasta 17 calles de esta localidad gaditana aparecieron pintadas. ¿El tema? El amor, expresado a la andaluza. Las frases "Te quiero a jierro"; "te echo de menos, te pienso de más"; "me flipan tus ojos marrones"; "te como to lo negro (y lo que no es negro)" podían leerse en letras negras pintadas con calcos y spray firmadas por Ke paza killa. Ese mismo día de mayo comenzaron las investigaciones. 60 días más tarde, las pesquisas han concluido con la autora identificada y arrepentida: ha devuelto a su estado original lo que ella consideraba una muestra de arte urbano.