Estamos inmersos en la cultura del esfuerzo. Si no trabajas duro, no alcanzarás tus objetivos. Pues no. Los investigadores Alessandro Pluchino y Andrea Rapisarda son los autores de una investigación que confirma que es la suerte y no el talento el determinante del éxito. Por ello, a veces son los más estúpidos y no los mejor preparados los que obtienen el ascenso social o profesional.