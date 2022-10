"Estoy buscando activamente empleo. Y he decidido utilizar también este canal ", anuncia en su cuenta de Twitter la exsenadora Pilar González Modino. Pilar, que se describe multitarea y que aprende rápido fue designada para el Senado por Adelante Andalucía. tras las elecciones de 2018. Tras dos años y medio dejó su cargo el pasado mes de julio.

Nació en Mérida en 1962 y acaba de cumplir los 60 años . Sin embargo, no cree "tener edad para jubilarme", dice la exsenadora, "aún tengo tiempo de aportar y aprender viejos y nuevos conocimientos ". A lo largo de su carrera, la política fue diputada por el grupo andalucista en el Parlamento de Andalucía, concejal en el Ayuntamiento de Sevilla y portavoz de Adelante Andalucía en el Ayuntamiento de Dos Hermanas.

"He conseguido alcanzar algunos de mis objetivos vitales y profesionales pero conservo intacta la capacidad y el coraje para recorrer nuevos caminos", explica la exsenadora, que también fue jefa de gabinete de la Consejería de Turismo y Deporte Junta de Andalucía entre 2000 y 2003, además de secretaria general del Partido Andalucista entre 2008 y 2012.

"Me dicen que el currículum juega en mi contra pero el pundonor del trabajo bien hecho lo aprendí de mi madre... y esa máxima me acompaña y me guiará siempre", añade Pilar González en esta especie de candidatura espontánea que en las redes ha corrido como la pólvora. "Si saben de algo, razón aquí. Gracias". Y algo debe saber ya porque, según cuenta en otro tuit, ha tenido que activar la mensajería privada de Twitter para poder responder a todas las propuestas.