En la segunda opción, necesitas habilitar la versión web de la aplicación. En la versión de escritorio los chats se ubican en la parte izquierda de la pantalla, los que aparecen con un circulo verde son los que no has leído. Si deseas leerlos, desliza el mouse hacia algún chat que no hayas leído y coloca el cursor donde aparece el texto sin dar clic. De esta forma, se desplegará el mensaje completo sin necesidad de que la conversación se abra. Es necesario mencionar que sólo podrás hacer esto con el último mensaje recibido, por lo que si te han mandado una serie de mensajes no los podrás leer todos.