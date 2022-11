Cierre temporal de oficinas, despedida masiva de trabajadores, mensajes en tono provocador y renuncia de un buen número de empleados que no aceptan las nuevas condiciones y exigencias de Elon Musk . Entre otras, el compromiso a trabajar muchas horas y “ser extremadamente duros”. Desde que compró Twitter, el mes pasado, por la inmódica cantidad de 44.000 millones de dólares , el hombre más rico del mundo trae de cabeza a los 330 millones de usuarios de la red del pajarito. El nuevo dueño de Twitter ha adelantado que habrá servicio premium por ocho dólares mensuales o que la empresa va a estar a partir de ahora más enfocada a la ingeniería, pero esto no nos saca del caos.

Lo que hay es una sensación de laxitud en cuanto a los contenidos, la idea de que se permitirá todo lo que no sea ilegal. Pero este término es muy ambiguo. Muchas publicaciones en la red, sin llegar a ser ilegales, son dañinas , incorrectas, incómodas… ¿Cómo se van a revisar o verificar si han cruzado una línea roja? Solo puedo decir que mis interlocutores con los que formábamos el comité de control han desaparecido ya de Twitter. Esta es la foto actual. Vaga, confusa y errática .

Las redes no son un foro público, sino un espacio de carácter privado. El usuario está sujeto a las normas internas que establece la plataforma, ya sea Facebook, Twitter u otra red social. En casos de manifiesta ilegalidad, como pornografía infantil, violencia extrema, etc., el consenso es mayoritario y las plataformas pueden actuar en contra por iniciativa propia. Más allá de estos límites, pueden aplicar sus propias normas y mecanismos internos de moderación o eliminación de contenidos indeseables y comportamientos abusivos, aunque no necesariamente ilegales. Al firmar un contrato, el usuario está aceptando unas condiciones para disfrutar del servicio.