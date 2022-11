En plena polémica generada por la 'ley del solo sí es sí' y las rebajas de penas a agresores sexuales, el Ministerio de Igualdad ha reaccionado presentando una impactante campaña de concienciación con motivo del Día Internacional contra la violencia machista , este 25-N, que se dirige por primera vez a los hombres , no a las víctimas, a través del lema ' Si ni tú ni yo hemos sido, ¿entonces quién?'. En apenas unas horas el anuncio llevaba miles de 'me gusta' y ha generado enorme revuelo en redes sociales, ya que alude veladamente a acontecimientos recientes que han dado mucho que hablar. Pero, ¿cuál es el origen de esta campaña? ¿En qué se inspirado? ¿Qué objetivo persigue? Hablamos con Guillermo Fernández y Pablo Poveda , directores creativos de Ogilvy , la agencia responsable de su realización.

Según han explicado, la idea es “interpelar a todos los hombres que quieren dar ese paso adelante y conseguir su implicación". “Tenemos la firme creencia de que sin ellos no vamos a ser capaces de acabar con el machismo y con la violencia contra las mujeres. Por eso, hemos querido en esta campaña lanzar una pregunta fundamental: ¿Entonces quién?”, añadía Rodríguez. Por cierto, si te has sorprendido a ti mismo tarareando aquella cancioncilla infantil de los viajes en autocar que decía 'Pedro robó pan en la casa de San Juan ¿Quién yo? Yo no fui...' no es mera casualidad. "Es un recurso narrativo buscado a propósito", nos reconocen en la agencia.