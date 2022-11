En cualquier caso, Luis Enrique no se quedará nada. "Yo no me llevaré ni un euro", asegura, porque "todo lo que gane será para una buena causa de la que ya os informaré a su debido tiempo", ha dicho. Se sospecha que podría donarlo a alguna organización que investigue el osteosarcoma, una enfermedad muy agresiva con los niños y que le costó la vida de su hija Xana.