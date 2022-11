Rubén Doblas Gundersen, más conocido como El Rubius, es el youtuber más famoso de España. Probablemente sepas quién es incluso si nunca has visto uno de sus vídeos. Seguramente tu hijo sí los ha visto. Y también sabrás que es millonario, que se mudó a Andorra para pagar menos impuestos y que estaba inmerso en una batalla legal con Hacienda. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a la Agencia Tributaria al considerar probado que el popular creador de contenido tributó todos sus ingresos del año 2013 a través del impuesto de sociedades (IS) y no a través del IRPF como hubiera tocado.