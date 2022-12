¿Te has parado a pensar la cantidad de tiempo que pierdes mirando tus redes sociales o viendo películas y series que no terminan de engancharte? Aunque crea que estás aprovechando tu tiempo de ocio, en realidad estás malgastándolo en cosas que no te aportan nada. Eso al menos es lo que sostiene el profesor Arthur C. Brooks, de la Escuela de Negocios de Harvard, quien ha ideado un truco para dejar de perder el tiempo en cosas que no mejoran nuestra calidad de vida.