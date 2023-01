En este nueva vía para el periodismo, hay un canal en español que tiene más seguidores en TikTok que The Washington Post, CNN o BBC. Se trata de Ac2ality y no está formado por un equipo de curtidos periodistas, sino por cuatro amigas de 26 años que se juntaron para resumir las noticias del día en vídeos breves y simples a modo de newspaper for dummies. Ellas se denominan a sí mismas "medio" de comunicación, aunque en realidad no lo son. En solo dos años se ha convertido en la segunda cuenta de información de Europa solo por detrás del 'Daily Mail', sumando cuatro millones de seguidores.