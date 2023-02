“Cómo se ven 110 maletas dentro de la barriga de un avión”, escribía sobre el vídeo, donde se ve cómo se utiliza una especie de rodillo para poder trasladar las maletas desede la zona de entrada hasta el fondo de la bodega sin tener que cargarlas. Finalmente, quedan apiladas y bien aseguradas tras ordenarlas como una especie de tetris para que entren todas de la mejor forma y optimizando bien el espacio, que no es muy alto, el trabajador debe ponerse de cuclillas porque no cabe, un lugar que no es apto para los más claustrofóbicos.

No obstante, muchos han comentado sobre ese espacio si es el mismo en el que viajan los animales cuando no se les permite ir cabina y deben viajar en bodega. Algunos usuarios han querido pensar que no, y que hay una bodega especial destinada para esos casos. Sin embargo, no sabemos si se trata de la misma bodega en la que los animales viajan.