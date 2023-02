Juan Carmona Amaya, Juan el de Ketama o ‘El Camborio’, el artista y miembro de Ketama es conocido por todos esos nombres tras llevar décadas y décadas de éxitos con el grupo. Los Carmona, con su trayectoria, tienen vivencias para dar y regalar, no solo para hacer una serie, sino para varias temporadas y películas. Si algo le gusta a Juan Carmona es recuperar en sus redes sociales algunos recuerdos de toda su trayectoria, que no son precisamente pocos, y justo ahora ha publicado uno que quizá muchos no recuerden, pero que reunió a grandes personalidades españolas en un campo de fútbol.