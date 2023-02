El gesto de un jugador del Osasuna con una mujer de 78 años: "Mis hijos no se lo van a creer"

Hay historias que, por muy simples que sean, al final terminan sacándonos una gran sonrisa. Nos ponemos en situación. Era un día normal en Pamplona y Mari Carmen, una mujer de 78 años, tenía que ir al hospital como muchas otras personas que deben acercarse al centro sanitario para hacer cualquier gestión, prueba o revisión. ¿El problema? No tenía nadie que la llevase y no encontraba ningún taxi disponible , acercándose la hora de su cita médica. Pero la suerte, y también su simpatía, la llevaron hasta el hospital cuando se lo pidió, ni más ni menos, que a un jugador del Osasuna.

Nada de eso. “Mira, Budimir, soy de Osasuna. ¿Me puedes acercar al hospital?”, le dijo tan tranquila. Y ahí estaba momentos después, dentro de un coche rumbo al hospital junto a uno de los jugadores del Osasuna. “Mis hijos no se van a creer que me has traído al hospital”, le dijo. “Ya verás como sí”, comentó el deportista, y ahí está el selfie dentro del coche que lo corrobora.