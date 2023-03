A pesar de las ventajas que estas nuevas prestaciones pueden ofrecer a los usuarios, que ya no tendrán que preocuparse por conectar su teléfono móvil cuando quieran utilizar Whatsapp en otro dispositivo, la nueva actualización también ha aumentado el riesgo de que algunos usuarios espíen las conversaciones que mantienen sus conocidos . Y es que con el nuevo modo multidispositivo, cualquier usuario que tenga acceso al teléfono móvil de otra persona puede aprovechar un despiste para enlazar su Whatsapp a su ordenador sin que el dueño se dé cuenta.

Afortunadamente, Whatsapp informa a los usuarios cada vez que se ha iniciado sesión en su versión web en cualquier dispositivo , por lo que si recibimos una notificación que no concuerda con el uso que hacemos de esta aplicación, podremos sospechar de que hay alguien intentando acceder a nuestras conversaciones.

Estas notificaciones, no obstante, solo funcionan en sesiones que acaban de iniciarse, así que si por algún casual hemos dejado conectado nuestro Whatsapp a un ordenador y alguien decide, tiempo después, acceder a él, no recibiremos el aviso. Pero que no cunda el pánico. Por suerte, en la propia aplicación podemos comprobar cuáles son los dispositivos en los que se ha iniciado sesión y detectar si alguien está, efectivamente, espiando nuestros chats.