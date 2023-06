Barceló le preguntaba entonces por qué esa canción, “¿qué significa para vosotros?”. “Pues figúrate. ‘Senza Fine’, nuestro amor sin fin. Así”, dijo Mari Cruz. “Está en una residencia desde hace año y medio. Tiene 85 y yo tengo 76 años. Y nos amamos. Nos damos la mano, nos miramos a los ojos y, aunque no me habla, me sonríe”, explicó antes de despedirse del programa Mari Cruz.