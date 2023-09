Edadismo y publicidad: las marcas ya no tienen miedo a mostrar las canas

"La mayoría de las primeras marcas comerciales, las más valientes y visionarias, lo están haciendo por convencimiento y porque ven una oportunidad clara de posicionarse en relación con unos valores de respeto, inclusión y diversidad", afirma Marc Compte, añadiendo que las que no lo hagan en una primera fase probablemente se verán obligadas a hacerlo más adelante, al igual que ha sucedido con otras lacras sociales como la lucha contra la homofobia o contra el machismo. Como muestra recuerda lo sucedido con marcas como Gillette, que internacionalmente se percibe como una marca comprometida con la lucha contra la masculinidad tóxica porque fue de las primeras en dar un paso firme al respecto. Lo dio en 2019, cuando lanzó la campaña We Believe: The Best Men Can Be como reacción a movimientos sociales como el Me Too. "Entonces Gillette apostó por hacer activismo corporativo de verdad, como una estrategia de marca a largo plazo, erigiéndose como una entidad que deseaba educar a los hombres para encontrar su mejor versión", afirma.