"¡Long live Murcia!" dice Belén Esteban en perfecto inglés , pero con su acento irrevocable. "You telling me that in Alhama de Murcia there is a giant cauldron with your mashed potatoes?" le contesta Broncano. La gente se descojona. 10 millones de visualizaciones después , los directivos de la pequeña empresa de IA ubicada en Dover, Delaware, EE UU, responsable del software que traduce las voces de cualquier video al inglés (y a otros 130 idiomas), todavía deben estar rascándose la cabeza por la avalancha de solicitudes de usuarios desde España. Eso sí, de la versión free, que te permite subir seis videos de un minuto más o menos. Pero no ha hecho falta más.

Y no por el independentismo. Se parte de risa porque desde la dictadura, nuestra relación con el inglés ha quedado regulinchi. Que se lo pregunten a Zapatero (en realidad ya se lo preguntan bastante) o Aznar. Tal vez por eso, y por las particularidades del habla de ciertos personajes locales, nos hace tanta gracia escucharlos en la lengua de Shakespeare. Es un decir. A ver si adivinan quién es el autor de esta maravilla: "Spain is a great nation and spaniards are very spanish and many spaniards". Sí, es Rajoy diciendo aquello de que somos "mucho españoles", etc. Y si ya es gracioso escuchar a Bárbara Rey diciéndole a Chelo: "we had a night of love", imagínense lo que es Chiquito diciendo "For the glory of my mother". Bueno, no se lo imaginen, vean los videos adjuntos.