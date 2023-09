El socialista Óscar Puente se ha convertido en el inesperado gran protagonista de la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo , no sólo por su incendiaria intervención en el Congreso, también por su posterior reacción en X (antigua Twitter) compartiendo mensajes con los que se mostraba orgulloso de haber dejado KO al líder popular, reconvertido en un boxeador magullado con un montaje fotográfico, y proclamas belicosas como "Si lo matas, empatas". Las redes como un ring de boxeo en el que se concentran excesos verbales, descalificaciones e insultos . Un hervidero de crispación e improperios que rara vez se aceptarían en las instituciones y que son todo un ejemplo de cómo no deberíamos comportarnos en el mundo real, y por tanto, tampoco en el virtual.

La lista de políticos que han generado controversias en Twitter es larga y salpica a todos los colores. Algunas son perfectamente intencionadas -no en vano el 74% de los usuarios valoran que los líderes se mojen en temas de actualidad aunque sean polémicos- y otras son fruto de desahogos que no se han pensando dos veces. Más de uno se arrepiente después y borra las pruebas de la vergüenza. Y alguno ha habido que ha terminado dimitiendo de su cargo como consecuencia de las presiones. Sea como sea, veamos qué no hay que hacer nunca en la redes sociales para no tener que avergonzarnos después.