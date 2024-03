Pero, ¿qué es lo que se va a entender por influencer en la nueva ley? No abarcará a todos. El texto que prepara el Gobierno establece umbrales de audiencias e ingresos a partir de los cuales aplicar las medidas que vetarán la emisión de determinados contenidos en ciertos horarios y les obligará a indicar claramente cuándo sus publicaciones han sido pagadas por una marca.

El primer borrador establecía un umbral de dos millones de seguidores y 500.000 millones de euros de ganancias al año. Aunque el Ministerio para la Transformación Digital no descarta bajar ese límite tras haber recibido varias quejas de que con esos requisitos se filtrarían a muy pocos creadores de contenido en España. En nuestro país hay más de 12.000 influencers profesionales -más de 100.000 seguidores-, de los cuales sólo 1.100 superan el millón de seguidores, según los datos de 2023 de 2btube.

Un aspecto fundamental de la ley será la protección de los menores, por eso los contenidos de los influencers no podrán incitarles a comprar productos aprovechando s u inexperiencia o credulidad . También se prohibirá la publicidad que promueva el culto al cuerpo el rechazo a la autoimagen , como los anuncios de productos adelgazantes o tratamientos estéticos . De hecho, se adoptarán estrictos códigos de conducta para evitar la publicidad de alimentos no saludable s dirigidos a los más pequeños.

La ley exigirá que las comunicaciones comerciales sean claramente distinguibles del contenido editorial. No olvidemos que el 77% de los streamers españoles insertan publicidad encubierta en sus vídeos. Así, deberán usar métodos ópticos, acústicos o espaciales para diferenciar claramente entre lo que es publicidad y lo que no lo es. El volumen de esos anuncios no podrá ser más alto que el del contenido regular.