La detención de los seis integrantes de una banda que presuntamente robaba en urbanizaciones de lujo de la Comunidad de Madrid, fundamentalmente en las que viven futbolistas como Radamel Falcao , del Rayo Vallecano, o Rodrygo Goes , del Real Madrid, vuelve a poner el foco en las implicaciones que tiene enseñar en las redes sociales más de lo necesario. En este caso, los ladrones recurrían a ellas para estudiar fotografías y vídeos que familiares y personas de los deportistas publicaban del interior de las viviendas y así hacerse una composición del lugar al detalle.

Pero los futbolistas no son los únicos que han sufrido situaciones parecidas. Al riesgo de mostrar casas, actividad y planes de ocio en las redes sociales se exponen no solo influencers sino cualquier persona normal que comparte contenido con sus seguidores. No somos conscientes de que, sin querer, estamos proporcionando datos relevantes a las bandas profesionales que les permiten conocer el objetivo. A día de hoy a través de las redes sociales es muy fácil averiguar dónde vivimos y cómo es nuestra casa, cuál es su disposición, el mejor sitio para entrar y dónde buscar lo que les interesa. Luego los ladrones estudian horarios, costumbres de los familiares, desplazamientos y ausencias, y así disponen de toda la información necesaria para acometer el asalto.