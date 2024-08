Tenemos casos como el de la tiktoker Luisa Dunn, también conocida como The Silver Lining. Con su melena plateada y un mensaje positivo sobre envejecer, comparte sus looks y sus reglas de vida. Ha conquistado a todas las generaciones. En Instagram suma 1,2 millones de seguidores y casi 400.000 en Tik Tok. La advertencia es clara: "Si no puedes ser amable, cállate o busca el botón para dejar de seguir. No se tolerarán los comentarios discriminados por la edad".