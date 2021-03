"Estás más escacharrado tú"

Como el nombre de su cuenta indica, el humor es lo que reina en su perfil de TikTok e Instagram, pero uno de sus últimos éxitos es un alegato de Rosa para aquellos que la critican por estar presente en TikTok . "Cuando me dicen que soy demasiado mayor para hacer vídeos", así se titula su vídeo, que pese a ser corto, no puede ser más conciso.

"¿Qué yo no puede hacer vídeos con 80 años?" comienza preguntándose Rosa en TikTok. Y tras ello es cuando advierte a los más jóvenes de que en ella vitalidad y energía, precisamente, no falta, además de hacerlo con el efecto musical dramático que tanto está triunfando ahora en esta red: "Pero vamos a ver, si estás más escacharrado tú que yo con tu edad".

"Yo tengo edad de hacer lo que me da la gana, ¿me entiendes? Porque si no me entiendes, me da igual", así de sincera se muestra Rosa ante los haters que en algún momento han hablado de que no tiene edad para hacer tiktoks o vídeos de humor junto a su nieto en las redes sociales.