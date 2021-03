Hay quien ama su trabajo por encima de todo y por muy normal que sea. Por eso, jubilarse para algunos es más una penitencia que un salvavidas para empezar a dedicarse más tiempo a sí mismos, recordemos el caso de Yasuko Tamaki , la japonesa de 90 años que lleva 60 en la misma compañía para la que la jubilación no es una opción. Un caso similar es el de Ruthie Shuster , una mujer estadounidense que acaba de cumplir 100 años y no tiene intención alguna de jubilarse en el trabajo donde lleva prácticamente la mitad de su vida. Hace 50 años entró a trabajar en un McDonald's de Pittsburgh , en Estados Unidos, y desde entonces se ha mantenido ahí.

La estrella de su McDonald's

El programa Good Morning America ha sido el que ha descubierto a la ya centenaria anciana que por nada del mundo quiere jubilarse y acude cada día a su puesto de trabajo. Cuando cumplió los 50 años se quedó viuda, y fue cuando entró a trabajar en la compañía y desde entonces no ha dejado de ir en ningún momento a pesar de su edad, de la que dice que es solo un número y que mientras nada se lo impida , seguirá yendo cada día a su trabajo.

Tras tanto tiempo trabajando en el mismo restaurante de comida rápida los clientes conocen de sobra a Ruthie Shuster, por eso mismo, para celebrar su centenario, han puesto un buzón en el exterior de su McDonald's para que todo el que quiera le deje una carta o una felicitación por sus 100 años. De una cadena de comida rápida, Shuster ha conseguido hacer un restaurante más costumbrista y tradicional de lo que podríamos creer. Por ejemplo, cada viernes aclara su voz para cantar a sus comensales una canción, You are my Sunshine, un tema al que se suelen unir muchos clientes.