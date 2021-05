Arturo Pérez-Reverte responde a los negacionistas tras vacunarse: "Dicen que no volverán a leer mis libros"

La polémica vino un día después, cuando el propio Reverte anunció que algunos de sus seguidores y lectores, aparentemente negacionistas, se molestaron por haberse inmunizado frente a la COVID-19. "Recibo mensajes de lectores, o que dicen serlo, afirmando que no volverán a leer mis libros porque me vacuné ayer. Por lo visto debía mantenerme virgen e ininyectado, o como se diga, para no ofenderlos", escribió ante la fuga de algunos de sus acólitos.

¿Qué opina Reverte de las críticas?

Esta frase vino, precisamente, a colación de una de las preguntas de los periodistas, que quisieron saber qué opinaba sobre las previsibles críticas desde uno y otro bando. "No pretendo limar asperezas, soy un novelista que cuenta historias y que vive de ello además. No tengo misión ideológica, que el mundo lo arreglen las ONG o los políticos. La novela sé que no va a gustar ni a los unos ni a los otros, sé que voy a tener críticas y me produce cierto retorcido placer. Sería muy triste que no provoque malestar en los que usan la guerra civil ideológicamente, sus críticas me hacen extremadamente feliz".