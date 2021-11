El escrito data de junio de 1995 , cuando Quino le dedicaba estas palabras a una entonces joven Marcela. "Gracias por tu carta. Mientras tenga lectoras como vos, Mafalda no desaparecerá. La dibujé durante 10 años. Imagínate a vos misma desde tus 3 años hasta ahora haciendo una misma cosa. ¿Hubieras sido capaz? Lo dudo. Vivir es ir cambiando. Además, la vida nos cambia, queramos o no. Te mando un beso, Quino".

Por aquel entonces, obviamente, ella vivía en casa de sus padres, en donde cuenta que hay una gran biblioteca repleta de libros. Las publicaciones de Quino se encontraban en la parte baja, y así, al ver que tenían dibujos, sobre los 10 años le llamaron la atención, tanto que en los veranos se llevaba las tiras a la playa para seguir leyendo, hasta que c on 12 o 13 años acabó con toda la colección . Fue ahí cuando ella relata que le preguntó a su madre si podía comprarle más , la cual le explicó que era una colección de su infancia y que ya no se escribía más.

En aquella carta de marzo del 95, que ahora dice que no la escribiría así, cuenta que ponía lo siguiente: "Quiero que sepa que tengo 13 años y soy fan de su Mafalda, me encanta, aunque hay chistes que me los tienen que explicar. Le escribo para agradecerle por tan buenas historietas. ¿No es posible que las volviera a escribir? No quiero que Mafalda y su familia desaparezca. Gracias".