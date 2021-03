La alegría de un pinchazo

Vivir una pandemia como personal sanitario no es fácil, especialmente al inicio, el momento más duro para ellos por el desconocimiento del virus y el colapso hospitalario. A pesar de la propagación continua, ya tenemos disponible la vacuna que, pese a que su administración no va a la velocidad deseada, sigue un ritmo continuo sin pausa. Y entre dosis y dosis, historias para el recuerdo, como una nieta que ha podido vacunar a su abuela frente a la covid-19.

Conchi es una enfermera canaria que no ha dudado en subir el momento a sus redes sociales: "Que orgullosa estoy de poder hacerlo yo, abuela" , refiriéndose al momento en el que le administraba la vacuna. A pesar de la mascarilla que ambas llevan puesta, se nota a leguas la cara de felicidad, especialmente la de su abuela , a la que se le ve la ilusión en los ojos y también en sus gestos, pues mientras en un brazo le daban un pinchazo, levantaba el otro haciendo con sus dedos la forma de V de victoria, porque sabe que gracias a esa inoculación, el fin de la covid-19 está más cerca que nunca.

"Me pone feliz"

Su tweet ha sido todo un éxito, superando los 100.000 'me gusta' en el post y llenándose de mensajes para ella y para su abuela. "Estas cosas me ponen feliz", comentaba un usuario, mientras que otros no pasaban por alto la pose de los dedos de su abuela. También se han fijado en el estilismo escogido por la abuela para vacunarse, "ojalá estuviese socialmente aceptado vestir como las abuelillas de pueblo, comodidad máxima con los vestidos de flores".