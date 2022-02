Después del docu-reality 'Soy Georgina', protagonizado por la novia de Cristiano Ronaldo y el futbolista, no han tardado en llegar las parodias

Gregoria y Juanillo, con la ayuda de su nieto, han versionado algunos momentos de la influencer y el futbolista

"Hola, soy Gregoria y desde que me casé con Juanillo mi vida ha cambiado", la parodia promete

Cristiano Ronaldo es uno de los futbolistas que despierta más pasiones, con una gran legión de seguidores que siempre están tras él esté en el equipo que esté. Durante los últimos años se ha visto algo eclipsado por Georgina Rodríguez, su pareja, que ahora está de plena actualidad después de protagonizar 'Soy Georgina', un docu-reality sobre su vida en el que también participa el futbolista. Las frases y expresiones de Georgina se han vuelto virales en las últimas semanas, pero lo que nadie esperaba era la parodia de una pareja de mayores que ya hace sombra al programa original.

La parodia se puede encontrar en Tik Tok, en la cuenta del nieto de Gregoria y Juanillo, José Rivera. El joven ya tiene fama en la red social y sus abuelos no son nuevos en esto, ya en más de una ocasión han protagonizado alguno de sus vídeos que acaparan miles de me gusta y reproducciones. "Hola, soy Gregoria y desde que me casé con Juanillo mi vida ha cambiado. Yo era una mujer normal y desde que estoy con él todas me envidian", dice la mujer a cámara cual Georgina en una versión del docu-reality algo más rural.

Recurriendo a lo que la influencer cuenta a lo largo de los episodios, Gregoria explica con gran soltura y naturalidad como casarse con Juanillo le cambió su vida hasta al punto de que antes ella iba siempre andando por el pueblo, pero que ahora es la envidia de todos porque va en un "descapotable" y, que en imagen no es más que un tractor. Por su parte, Juanillo juega un papel más discreto, como el de Ronaldo, aunque no pierde la oportunidad de enseñar sus tierras ante las cámaras y defender a su mujer alegando que ella no necesita mucho dinero porque es "muy sencilla".