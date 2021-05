Todo por amor: un hombre va a una peluquería para que le enseñen a rizar el pelo de su mujer, que ya no puede

Sin duda, hay veces que la edad pasa factura y no es posible hacer todo lo que nos gustaría según pasan los años por mucho que queramos, pues el físico se va deteriorando. En estos casos tener ayuda siempre es la mejor opción, más aún si viene de parte de tu pareja, con la que has compartido gran parte de tu vida. Como el caso de un hombre que, tras las dificultades de su mujer para peinarse, no ha dudado en acudir a una peluquería para que le enseñasen a rizar el pelo.