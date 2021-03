Guitarra, granja y animales

Para el que conozca la andadura del actor por la red social, es muy frecuente verle coger la guitarra y grabarse tocando temas míticos como Hangin’ Tough de New Kids on the Block con unos espectadores de lujo: sus cabras. O también cuando cantó The Kids Are Alright de The Who en medio de su granja y poco a poco sus animales fueron desapareciendo de plano, parece que no les hizo mucha gracia su música.