La pandemia nos ha hecho reducir el contacto humano, más todavía si has contraído la covid-19. Aunque la mayoría lo ha pasado en sus hogares de forma aislada, otros muchos no han tenido esa suerte y han tenido que pasar una temporada en el hospital o en las UCI, donde el contacto humano es imposible. Por eso muchos sanitarios han ideado algunas fórmulas para que los pacientes no se sientan solos, una de las que más éxito ha tenido el de una enfermera brasileña que consigue simular de alguna manera el contacto físico.