Que la edad no es un impedimento para arriesgarse es algo que, a estas alturas, debería quedar bien claro. En ningún ámbito: en el laboral, en el familiar, en el sentimental... Y por supuesto, en el estético, que no es la excepción. Nunca es tarde, y nunca lo será. Así lo ha demostrado una conocida periodista televisiva, que ha sorprendido a todo el mundo en su última publicación en redes sociales. ¿Sabrías decir quién es? Te damos una pista: cambio de década, cambio de look.