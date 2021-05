Llegar a cumplir un sueño no es imposible y tampoco está reñido a la edad. Durante el viernes pasado Rafa Nadal pisaba la pista del Mutua Madrid Open para jugar un partido del campeonato en la Caja Mágica. Lo que no sabía es que tenía una espectadora de lo más especial a la que iba a ayudar a cumplir uno de sus sueños: conocer al tenista. Esa fan es Manuela Navarro, una mujer de 95 años con principio de alzhéimer , que acudió junto a su nieto para ver al deportista en directo.

Ahí quedó todo, su nieto la llevó a ver el tenis en directo pero entre tanto parece que Twitter hizo su magia, porque el encuentro tuvo lugar. Después de ver jugar a Rafa Nadal desde su palco, llegó el momento de cumplir su segundo sueño, conocer al tenista español. "He conseguido lo que yo quería antes de morirme, me tiemblan hasta la piernas", comentó la mujer ante las cámaras de televisión. Y aunque el deportista perdió, eso no fue problema, "no me importa, lo que yo quería era verle", dijo Manuela a Televisión Española.