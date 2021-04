El reencuentro más esperado

David Gelles es periodista en The New York Times y durante meses no ha podido viajar a ver a su madre, Bonnie, porque como él mismo relataba en el tweet que acompaña al vídeo del encuentro, "mi madre ha estado muy enferma y no ha podido ver a su nieta durante más de un año". Por eso mismo, el periodista tomó una decisión para el 75 cumpleaños de su madre que ya había recibido su vacuna frente a la covid-19: sorprenderla.