Hay tradiciones caseras que nunca cambian, esos hábitos que de puertas para dentro son de lo más normal y que no hay quien te quite. Unos hábitos que, de verlos durante tanto tiempo en otros miembros de la familia suelen pasar de generación en generación, gestos de los más simple que crean una especie de tradición familiar. Esto es lo que le ha ocurrido a un usuario de Twitter, que tras ver durante toda su vida cómo su abuelo y su padre utilizaban unas cucharas específicas mientras desayunaban, ahora es él el que no puede evitar hacer lo mismo.