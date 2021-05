De referencias noventeras al mainstream

"¡Mochilas mochales! He concluido que no voy a aprobar el control. Mecachis en la mar salada…", le escribe. Las reacciones no han tardado en llegar y una seguidora avisaba: "con la tontería te ha colado que va a suspender el control y tu jiji jaja" . Otros han cogido la referencia al capítulo de Los Simpson de los años 90 en el que Fision Boy lanzaba aquella frase mítica: "¡Mochilas mochales!". Por no hablar del "mecachis en la mar salada", expresión que algunos definen como atemporal .

Pero la mejor parte viene después, cuando Gómez-Jurado empieza a hablar con el lenguaje de la generación Z. "Bro, no quiero que te dé cringe, solo quiero evitar sonar muy boomer, no me canceles, no me hatees ni me hagas ghosting, que me da hype cada vez que me escribes, que tú eres un influencer para mí. Yo me pongo mainstram si quieres, aunque sea por las lols". ¿Recuerdas cuando hablábamos de los anglicismos al principio? Pues toma dos tazas.