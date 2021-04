Meses separados tras 68 años casados

Han sido meses sin verse el uno al otro hasta hace unos días, cuando el personal de la residencia en la que vive Mary la sorprendió con algo que no esperaba. Gordon cambiaba su antiguo hogar por Baily House Care Home, la residencia de su esposa, pero los trabajadores no quisieron decirle nada a la mujer para que se llevase una grata sorpresa que ha sido una alegría para ella , no hay más que ver el vídeo.

Un abrazo lleno de emoción

El personal sanitario del centro habló con ITV y explicó cómo fue vivir el momento en directo. Según cuentan, la mujer no podía creérselo hasta el punto de que llegó a preguntar "no podemos tocarnos, ¿verdad?", mientras no podía evitar que se le saltasen las lágrimas ante la emoción del momento donde no pudo evitar soltar algún que otro "te quiero". "Me alegra que esté en casa, ya no tiene que buscarme. Ahora podemos estar juntos", comentó Mary al Daily Mail.