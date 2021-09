El 11S cumple 20 años y seis uppers recuerdan ese día: "Fue como el asesinato de Lennon, pero en plan masivo"

Cuando se cumplen 20 años de aquel fatídico día, hablamos con Manuel Vilas, Alejo Stivel, Laura Rojas Marcos, Esther Esteban, Eduardo López-Collazo y Rafa Sánchez sobre el 11S

¿Cómo lo vivieron? ¿Dónde estaban? ¿Cómo creen que ha cambiado el mundo desde entonces?

Aquella pesadilla dejó un bagaje de 2.996 asesinados y fue el comienzo de un nuevo mundo con el que dábamos la bienvenida al S.XXI

Hay fechas que nunca se olvidan por más que pase el tiempo, y el 11 de septiembre de 2001 es una de ellas. Hace 20 años cambió el mundo que conocíamos. Aquel día, Manhattan empezaba su pulso rutinario con una noticia sobrecogedora. Un avión "se había chocado" contra una de las Torres Gemelas. Media hora más tarde, otro Boeing 767 hacía lo mismo en la otra. Se acabaron las especulaciones: no eran accidentes fortuitos, sino un atentado terrorista de consecuencias imprevisibles, y lo estábamos viviendo retransmitido para todo el planeta.

El S.XXI empezaba así, con un vuelco a todo lo que habíamos vivido hasta entonces. Con 2.996 vidas arrancadas y un latigazo social, moral y económico que nos llevaría poco después a una guerra en Afganistán que se ha dado por cerrada en falso hace escasas semanas, dejando el país en manos de quienes ostentaban el poder por entonces.

2001 queda lejano ya en nuestra memoria, por eso hemos querido acudir a algunos uppers para que nos refresquen aquel momento. Quienes han cedido su testimonio y experiencia de aquel día son el escritor Manuel Vilas (59), el músico Alejo Stivel (62), la psicóloga Laura Rojas Marcos (51), el cantante Rafa Sánchez (59), la periodista Esther Esteban (64) y el científico Eduardo López-Collazo (52). Y a todos ellos les hemos hecho dos preguntas:

Cómo fue su experiencia personal en el 11S. Y cómo cómo creen que ha cambiado el mundo desde entonces.

Manuel Vilas: "Nos quitaron el gozo de volar"

1.- Lo que recuerdo del 11S es que me iba a comprar un piso un par de días antes y cuando llegó el 11S pensé que menos mal que no me lo había comprado porque veía que el mundo se iba a acabar. Dos semanas después terminé comprándome el piso porque vi que el mundo no solo no se acababa sino que seguía exactamente igual.

2.- Antes de ese día, viajar en avión para la clase media occidental era una aventura fantástica, algo gozoso, la gente se ilusionaba mucho. Después del 11S quienes han pagado el pato ha sido esta clase media, porque cada es más complicado y con la sensación de que volar no merece la pena por la cantidad de esperas, de angustias, de seguridad que hay que pasar. Hemos visto cómo la vida se burocratizaba para viajar y nos quitaban ese gusto de volar.

Alejo Stivel: "Fue un poco como el asesinato de Lennon, pero en plan masivo"

1.- El 11S estaba grabando en mi estudio como todos los días y me llamó por teléfono mi querido amigo el cantante israelí David Broza desde NY diciéndome "pon la tele". Le dije "qué pasa?" me dijo "pon la tele, luego hablamos". Y creo no ser muy original si digo que me quedé petrificado al encenderla y ver en directo la caída de la segunda torre.

Era algo tan fuera de las posibilidades reales (si te decían el día antes que eso iba a ocurrir no te lo creías) que, también como el resto de la gente creo, por unos segundos no estaba seguro si era realidad o ficción. Pensé que era una imagen Hollywoodense. Enseguida se me vino a la cabeza 'La Guerra de los Mundos', pero a los pocos segundos el espanto virtual se volvió real. Fue un poco como el asesinato de Lennon pero en plan masivo. Algo que al día de hoy, después de 20 o 40 años todavía no te puedes creer. Siempre que voy a NY espero ver las Twin Towers.

2.- Creo que el mundo cambió para peor. Se volvió todo más complicado, más peligroso. Nos llenaron de miedo. En los aeropuertos, en lugares, siempre estamos pendientes... Cualquier desastre natural, de los que hay muchos, siempre lo primero que pensamos es que es un ataque de alguien contra alguien. Y, bueno, es como una distopía, ¿no? Que ha llegado y que, me temo que ya no se va a ir. Y así estamos todos más asustados y más controlados.

Laura Rojas Marcos: "Una imagen que se me ha grabado a fuego en la memoria"

1.- El 11S fue uno de los peores días y más traumáticos de mi vida. Me encontraba en Miami. Mientras veía las imágenes en la TV en un estado de shock, angustia y miedo, me pasé el día llamando por teléfono a mi padre y amigos. Con algunos pude hablar, pero con la mayoría no. Las líneas telefónicas dejaron de funcionar.

Con mi padre no pude contactar hasta las 23h de la noche. Estuve todo el día sin saber nada de él y pensando en lo peor, ya que sabía que él estaba allí. Intenté buscar la forma de ir a casa a Nueva York desde Miami, pero el país se había paralizado y tuve que esperar un par de días hasta que logré volar a JFK en uno de los primeros aviones que permitieron volar. Era noche cerrada pero despejada, por lo tanto se podía ver el horizonte con mucha claridad.

Éramos 6 personas en todo el avión y vimos desde el aire la zona cero. Una imagen que se me ha grabado a fuego en la memoria. Finalmente logré llegar a casa de mi padre, aunque con mucha dificultad ya que había muchos controles para poder cruzar los puentes y túneles a Manhattan. A las 3:30am llegué a casa y pude abrazar a mi padre fuertemente largo y tendido.

2.- Desde el punto de vista de la psicología, he podido observar cómo clínico y psicoterapeuta, cambios en la forma de gestionar el miedo y la incertidumbre asociadas al sentimiento de seguridad personal. Para las personas que vivieron el atentado fue una experiencia traumática. Para aquellas que eran niños o no habían nacido han crecido escuchando sobre aquel día tan nefasto y cómo fue un detonante y consecuencia del mundo en el que vivimos hoy día. A lo largo de los años he observado a muchas personas expresar sentir mayor preocupación respecto a la gestión de los políticos responsables de las relaciones internacionales de sus respectivos países. También he observado un aumento de estrés, ansiedad y desconfianza respecto a países con raíces musulmanas. Aquel día permanece grabado a fuego en la memoria de todos como el día que cambió nuestra forma de percibir el mundo más reciente.

Eduardo López-Collazo: "¿Qué película es esa?, pensé"

1.- Hacía pocas horas había llegado de Nueva York, trabajaba en los Estados Unidos como científico y venía de vacaciones a Madrid para reflexionar sobre una propuesta que implicaría quedarme muchos años por allí. Un amigo me llamó al móvil para que fuera a comer con él. Recuerdo que me reí y le dije "para mí es desayunar". Nos fuimos a un bar de esos que tenían una tele sin volumen, entonces vi que un avión impactaba en una de las torres gemelas… "¿Qué película es esa?" pensé.

2.- Hay hechos que marcan a la humanidad generando cambios de comportamiento. Viajar en avión dejó de ser un placer para devenir un suplicio a partir de aquel 11S.

Esther Esteban: "El mundo es otro desde ese momento"

1.- El 11S estaba comiendo en la Bolsa de Madrid con Manuel Pizarro y un grupo de mujeres periodistas. A mitad de comida más o menos entró despavorida la secretaria de Pizarro diciendo que habían atentado contras las Torres Gemelas. Salimos a su despacho, pusimos la tele y vimos el primer impacto repetido. Nada más verlo, Pizarro dijo: "Osama Bin Laden". Nosotras no teníamos ni idea de ese nombre. En ese momento había mucha confusión. Nos explicó quién era Bin Laden. De ahí me fui de camino a Antena 3, que era redactora jefa de política. Cuando llegamos pusimos todo el operativo en marcha y me acuerdo perfectamente de ver a Matías Prats relatar el segundo impacto desde la propia redacción. No paramos en todo el día y dando minuto a minuto el seguimiento.

2.- Marcó un antes y un después en geopolítica internacional. Ya EE.UU. dijo que lo vengaría, que no hubiera imágenes de la gente cayendo al principio... El mundo es otro desde ese momento. Luego vino la guerra de Afganistán, que ya vemos lo que ha sido... y localizar a Bin Laden y a Al Qaeda fue una obsesión de EE.UU. que lo cambió todo.

Rafa Sánchez: "El control sobre la ciudadanía se ha extremado"

1.- Estaba comiendo y viendo el telediario. Acababan de conectar con New York, todo eran suposiciones cuando en directo vi que se estrellaba el segundo avión. Me quedé en shock y pensé que el mundo se había vuelto loco.