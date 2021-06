Pinocho nos enseñó a no mentir, pero también, gracias a la fantasía de los cuentos, a sobrevivir dentro de una ballena . Quizá eso es lo que piensa ahora mismo Michael Packard , un pescador estadounidense que hace unos días vivió una experiencia que difícilmente olvidará. A sus 56 años, se dedica a bucear para coger langostas, pero ese día, en lugar de ellas se encontró con una ballena jorobada de la que estuvo a punto de ser su aperitivo en la costa de Provincetown, en Massachusetts.

40 segundos que vivió como una eternidad

En declaraciones a WBZ, el buceador cuenta que se sumergió unos 13 metros en el agua para pescar hasta que de un momento para otro sintió un golpe y todo se volvió oscuro. Entonces, según contó, "pude sentir que me estaba moviendo, y pensé, 'Dios mío, ¿me acaba de morder un tiburón?'". Tal y como siguió su relato con el medio, al palpar se dio cuenta de que no había dientes por ningún lado y tampoco sentía tipo alguno de dolor, por lo que cayó en la cuenta de que no había ningún tiburón, estaba en la boca de una ballena que intentaba tragárselo.