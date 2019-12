Cuál sería el día de tu cumpleaños si no se hubiera cambiado el calendario juliano por el gregoriano

La confusión de los años bisiestos: una buena idea mal aplicada

Todos sabemos que cada cuatro años celebramos un año bisiesto , que consiste en añadir un día más al calendario (al mes de febrero, concretamente, que es el que anda más escaso). El motivo archiconocido es que el año no tiene 365 días exactos sino 365 y seis horas. O lo que es lo mismo, 365,25 días. Cada cuatro años, esos 0,25 días se convierten en uno completo. Si no añadiéramos ese día 29 de febrero, el paso de los siglos (muchos siglos), acabaría trasladando el verano a enero y el invierno a julio.

Pues bien, esto de los bisiestos se creó en época de Julio César. El emperador descubrió que los egipcios calculaban mejor la duración del año y encargó un calendario nuevo para el Imperio Romano. La aplicación del nuevo calendario, denominado juliano, se implantó en el año 46 a.C y para compensar el desfase de siglos, aquel año duró 445 días. Este no es nuestro calendario, aunque se parece mucho. Veamos cómo se cambió del juliano al actual.

La Pascua cristiana, el origen del calendario actual

Arreglar el desaguisado... y evitar que se repita

Esto arreglaba el desfase a fecha de 1582, pero no evitaba que volviera a producirse si se mantenía la cuenta de 365 días y seis horas sin restar los 11 minutos sobrantes. Por eso, además de quitar diez días a 1582, se estableció una nueva manera de calcular el calendario, un poco más compleja. Se mantenía la regla de un día extra cada cuatro años (los bisiestos) pero se determinó suprimir tres de esos años bisiestos cada cuatro siglos. Es decir, había que retirar tres ‘29 de febrero’ cada 400 años. ¿Y cuáles elegir? Para no volver más locas a las generaciones venideras, se estableció que en todos los años múltiplos de 100 (1600, 1700, 1800, 1900…), aun siendo bisiestos, no se aplicara el 29 de febrero. Y una condición más, la última. Como solo había que quitar tres días cada 400 años, los años múltiplos de 100 que también lo fueran de 400 (1600, 2000, 2400…) sí mantendrían el 29 de febrero.