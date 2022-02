Cuando pensamos en una carta al director o directora de algún gran medio de comunicación pensamos en denuncia, ya que suelen ser palabras de indignación sobre algo que les toca de cerca según la realidad que cada uno vive en primera persona. Otras veces no son más que simples reflexiones personales o la percepción individual de algunos aspectos de la vida, algo muy relacionado con una de las últimas cartas a la directora publicada por El País titulada 'La vida ha sido muy bella'.

El autor es un hombre 89 años, Pablo Osés Azcona, de Fuengirola, en Málaga, donde hace una pequeña reflexión a partir del "disparate" que le parece que vaya a cumplir 90 años dentro de unos meses sabiendo que su tiempo de vida es limitado y que puede fallecer en cualquier momento. "Cumplo 90 años dentro de cinco meses. Un disparate. En cualquier momento va a volcar mi carromato. No sabría decir qué me llevará a la tumba. Me sospecho que el marcapasos".