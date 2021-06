En el terreno de la mentira no hay excepciones. Se engaña más o menos, con mejor o peor intención, con mayor o menor asiduidad, pero hay una cosa clara: todos, en algún momento de nuestra vida, hemos faltado a la verdad en alguna ocasión. Ese tren averiado que te ha impedido llegar a tiempo al trabajo, que en realidad esconde media hora más de cama tras un fin de semana duro; el 'me voy a estudiar a casa de mi amigo' de tus años de juventud, que no sería mentira si con estudiar te refirieses, en realidad, a salir a beber con amigos; un inesperado dolor de barriga antes de la cena que ya has aplazado cuatro veces, y sí, por falta de ganas...

Lo primero, desmontar falsos mitos

'Si se toca la nariz, está mintiendo'. 'No me fío de quien me habla sin mirarme a los ojos'. Se trata de dos afirmaciones comunes cuando nos referimos al terreno de la mentira. Son, también, las dos afirmaciones que Martín Ovejero rechaza categóricamente. Para el autor, no solo es importante reconocer los indicadores del engaño, sino también analizar bien el comportamiento para "no malinterpretar a quien puede decir la verdad".