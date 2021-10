Por su carácter de icono generacional hay juguetes que, solo nombrándolos, reblandecen el corazoncito de cualquier upper que se precie: Madelman, Cinexin, Exin Castillos, las muñecas de Famosa , Juegos Reunidos… Su poder evocador es tan fuerte que no hay hombre o mujer de 50 para arriba que al escuchar estas marcas no se visualice en el suelo de su habitación infantil trasteando con ellos. A aquella remesa mítica pertenece también Scalextric, que permitía al inquieto chaval emular a sus mayores conduciendo coches y fantasear con ser piloto de carreras , aspiración exótica en tiempos en que Fernando Alonso ni siquiera había nacido.

Dos características definen a Joan (65): desde niño le chiflan los coches (de todo tipo) y jamás rompió un juguete. En consecuencia, sigue disfrutando con una flota que ya va por los 200 vehículos (sin contar los 85 de hierro a escala 1:43). " Me compraron el Scalextric en 1968, con dos Cooper Climax . Supuso una alegría inmensa, y enseguida busque un sitio en casa para tenerlo montado siempre", nos cuenta.

Creció en Solsona (Lérida), localidad pequeña donde pocos lo poseían. "Me gustaba traer a los amigos a casa y jugar con los coches". En la adolescencia, los chicos de su entorno ya se hicieron con sus propios circuitos y se reunían en casa de uno u otro para pasar el rato dándole al gatillo. En 1974 llegaron a montar un maratón de 12 horas en un viejo cine de Solsona, y Joan ganó. "Aún conservo la medalla" , dice orgulloso, no tanto por la victoria como por haber guardado el trofeo hasta ahora. En los ratos muertos de la mili, en Barcelona, se dedicaba a preparar los coches para que corrieran más deprisa.

Ahora está recién jubilado, y, como él dice, "es una pasión que no muere". Cuando empezó la pandemia, montó en esa buhardilla una pista de cuatro coches y echó a circular los 200 que tiene, unos cuantos cada día. "Me gusta verlos rodar, arreglarlos, cambiar ruedas…", comenta. Su mujer le acompaña a las tiendas a comprar. "Como ella no fuera mi aliada, yo lo tenía claro". Y cuando reciben a amigos en casa, presume de instalación. "Cuando se van solo hablan de los coches y la maqueta de tren. La gente queda embobada con estas cosas".