Fernando, además, dio un golpe de timón en su vida cuando, en 2008, decidió enfocarse a la enseñanza de los secretos de la náutica: "Trabajaba en temas de informática y cuando llegó la crisis de 2008 me lo replanteé todo. Me saqué el título de patrón y luego seguí avanzando poco a poco. En 2009 salió el título profesional y como estaba dudando dije de intentar compaginarlo. Empecé a trabajar en Marbella con viajes chárter y pesca deportiva, luego ya me enganché y seguí sacándome títulos y con la formación. Así llevo ya seis años dando clases. Ahora no me planteo volver a una oficina. La profesión me gusta y me gusta lo que estoy haciendo", confiesa.